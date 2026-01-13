Ultim’ora Milan, affare Fofana-Galatasaray: c’è la decisione del giocatore

Il Milan si è già mosso in questa sessione di mercato, ancora prima dell’apertura ufficiale della finestra invernale. Niclas Fullkrug è stato il primo acquisto rossonero, con un affare praticamente chiuso a dicembre e poi ufficializzato il 2 gennaio, ma le voci di mercato intorno a Milano non sono finite e non solo con nomi in entrata. Nelle ultime ore, infatti, si vociferava di un possibile addio di Youssouf Fofana, con destinazione Galatasaray, ma le decisione del francese è netta: vuole restare.

Fofana dice di no al Galatasaray: vuole solo il Milan

È finito nell’occhio del ciclone dopo lo scivolone a porta vuota contro il Genoa, che poteva cambiare le sorti del match. Ma Fofana si è subito fatto perdonare contro la Fiorentina grazie all’assist per il pareggio finale di Nkunku contro la Fiorentina. Resta un giocatore importante per Massimiliano Allegri e il francese vuole restare.

Infatti, come riportato da Luca Bianchin su X, il calciatore non ha alcun intenzione di muoversi da Milano e di trasferirsi al Galatasaray. Il club turco lo ha cercato più volte in questi mesi, ma Fofana vuole solo il Milan e non ha mai aperto al trasferimento in Turchia.