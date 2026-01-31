Ultim’ora Milan, arriva la risposta del Crystal Palace per l’affare Mateta!

Il Crystal Palace non apre alla cessione di Mateta al Milan durante questo mercato. Tuttavia, i club hanno un’intesa di massima per l’estate e, dunque, i rossoneri hanno provato ad anticipare il tutto. Nulla da fare, date anche le enormi critiche di mister Glasner, che si è visto smantellare un organico altamente performante nel momento cruciale della stagione. Previsti nuovi contatti, con il Milan che non si arrende e farà di tutto per convincerli in queste ultime ore.

Mateta al Milan a gennaio: il Crystal Palace rifiuta

Che Jean-Philippe Mateta voglia lasciare il Crystal Palace per approdare in Serie A non è affatto una novità: prima la Juventus e poi il Milan si sono mossi per rinforzare l’attacco a gennaio. Tuttavia, come riportato dal giornalista Luca Bianchin, il club londinese non ha intenzione di dare il via libera alla partenza del francese in questo mercato di gennaio. Ciononostante i rossoneri, unica vera società attualmente in corsa, effettueranno nuovi tentativi per cercare di sbloccare il tutto in queste ultime ore della finestra invernale di calciomercato, in particolare tra stasera e domani.

Principio d’accordo per giugno: Mateta è un colpo annunciato

Seppur appaia piuttosto complicato l’arrivo di Mateta al Milan in questo mercato di gennaio, il giocatore sicuramente vestirà la maglia rossonera. Infatti, c’è un accordo totale per il trasferimento in estate per circa 30 milioni di euro. Ebbene, non è una questione di se arriverà, bensì di quando arriverà. Il Milan, dunque, rinforzerà a priori l’attacco con un giocatore di ottima esperienza e con ottimi numeri in carriera, per portare fisicità e gol in attacco.