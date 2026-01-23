Ultim’ora Milan, arriva l’annuncio su Saelemaekers: il verdetto in vista della Roma

Arrivano novità riguardanti le condizioni di Alexis Saelemaekers, in dubbio per la gara contro la Roma per un problema all’adduttore. Il calciatore si è infatti allenato in gruppo oggi, dimostrando di aver completamente smaltito il fastidio. Allegri potrà quindi contare su uno dei giocatori più importanti del suo Milan in questa sfida fondamentale nella lotta al vertice.

Gioia Milan: Saelemaekers in gruppo

Novità confortanti, quindi, da Milanello. Saelemaekers si è allenato regolarmente con i compagni e sarà sicuramente convocato per la partita in trasferta del Milan contro la Roma. Non è ancora del tutto certa, però, la sua titolarità: spetterà ad Allegri scegliere se rischiarlo subito dall’inizio o preferire di impiegarlo a gara in corso.