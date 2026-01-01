Verso Cagliari – Milan, svelata la possibile coppia in attacco: le probabili

Il Milan prepara la sfida di campionato contro il Cagliari con diversi nodi ancora da sciogliere. Massimiliano Allegri osserva da vicino le condizioni dei singoli, tra recuperi, dubbi fisici e prime convocazioni. Rafael Leao è tornato completamente disponibile e punta a una maglia da titolare, mentre Nkunku resta ai box. La gara, valida per la Serie A, rappresenta un passaggio importante nella gestione delle rotazioni e nella costruzione dell’equilibrio di squadra, soprattutto a centrocampo e in difesa.

Le scelte di Allegri tra difesa e centrocampo

Il lavoro settimanale ha dato indicazioni chiare solo in parte. Gabbia ha ripreso ad allenarsi con il gruppo, sarà convocato ma partirà dalla panchina. In difesa resta da valutare Pavlovic, condizionato da un fastidio fisico.

A centrocampo, invece, lo scenario appare più definito. Fofana è pronto a riprendersi il suo posto in mezzo al campo. Loftus-Cheek agirà in posizione più avanzata, con compiti di inserimento.

Leao torna protagonista, Nkunku resta fuori: le ultime

Le notizie più rilevanti arrivano dall’attacco. Leao è completamente ristabilito e ha concrete possibilità di partire dal primo minuto. Un segnale importante per il Milan, che ritrova il suo riferimento offensivo.

Nkunku, invece, non sarà disponibile. L’attaccante sente ancora dolore alla caviglia e non verrà rischiato. In dubbio resta Pulisic, mentre il nuovo acquisto Fullkrug dovrebbe essere tesserato in tempo, ma inizierà dalla panchina alla sua prima convocazione in rossonero.

Il Milan dovrebbe presentarsi, dunque, con il 3-5-2. Davanti a Maignan, spazio a Tomori, De Winter e Pavlovic. Sugli esterni Saelemaekers e Bartesaghi. In mezzo Fofana, Modric e Rabiot. In attacco Loftus-Cheek a supporto di Leao.