“Affare saltato!”: mercato Milan, l’annuncio di Sky Sport

Il Milan ha continuato nelle scorse la ricerca di un attaccante da regalare a Massimiliano Allegri. La mancanza di garanzie da parte di alcuni giocatori, l’infortunio di Gimenez, ma anche i dubbi sul futuro di Nkunku, hanno spinto il club a cercare un’altra soluzione dopo l’acquisto di Fullkrug. Negli ultimi minuti è arrivata la notizia che ha di fatto chiuso le porte a quello che era uno degli obiettivi dei rossoneri.

Milan, niente Mateta: affare saltato definitivamente

Il nome finito in cima alla lista dei desideri nelle ultime ore di mercato era quello di Jean-Philippe Mateta, centravanti del Crystal Palace sul quale, però, pendevano dubbi riguardanti la condizione fisica del giocatore. Da qui la necessità di andare a fare ulteriori approfondimenti per chiarire la situazione riguardante il calciatore.

Stando a quanto riportato da Sky Sport, l’affare Mateta sarebbe definitivamente saltato: proprio gli approfondimenti sulle condizioni del giocatore – riporta l’emittente satellitare – non avrebbero dare le dovute garanzie, da qui la decisione da parte del Milan di mollare il colpo.