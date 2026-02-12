Allegri in conferenza: “Pisa non semplice!”, poi gli annunci sugli infortunati! Occhio a Saelemaekers

Il Milan di Allegri, dopo circa 10 giorni di stop, tornerà in campo in Serie A e lo farà in trasferta contro il Pisa. Di seguito le parole del mister in conferenza stampa: il punto sugli infortunati e non solo.

Milan, le parole di Allegri in conferenza

Così ha esordito Allegri in conferenza:

“Diciamo che il Pisa in questo momento lotta per restare in Serie A, in casa crea molto. Ha perso le partite tenendole sempre in piedi, bisognerà essere subito pronti anche perché veniamo da 10 giorni di stop. Abbiamo 4 partite prima del derby con l’Inter, di cui tre in cui all’andata abbiamo fatto due punti. È un turno molto importante, vincere sarà importante. Puntiamo alla Champions”.

Poi il punto sui recuperi:

“Infortunati? Stanno tutti bene, Pulisic sarà a disposizione avrà almeno un quarto d’ora. Leao sta molto meglio, Gimenez idem quindi tra un mesetto dovrebbe farcela. Saelemaekers? Ancora ha bisogno di un po’ più di tempo, vediamo se ce la fa con il Como”

Poi ancora:

“Nkunku? Non è rinato, è sensibile e doveva ambientarsi. Loftus ha segnato a Bologna, Fofana ha giocato bene e sono molto contento. Ora è importante potersi affidare a tutti i giocatori, sarà fondamentale per l’obiettivo Champions”

Sul Var e gli arbitri:

“Polemiche arbitrali? Il Var aiuta e la cosa più importante del Var è l’oggettività e bisogna migliorarla. Tutto il resto è soggettività e ci saranno sempre polemiche. Si può migliorare solo l’oggettività. Noi in Italia siamo meravigliosi: siamo andati a commentare il campionato inglese con City-Liverpool, siamo meravigliosi”.

Sulla sfida ai vertici:

“Vincere non è una cosa normale, è una cosa difficile perché vince uno. Noi quest’anno siamo partiti per tornare in Champions, poi potevamo far meglio in Coppa Italia e quello è un rammarico, ma bisogna restare concentrati. L’Inter è molto forte, idem Napoli e Juventus. Anche Gasperini sta facendo un bel lavoro. Non dobbiamo disperdere le forze nelle polemiche ma dobbiamo darci da fare”.

Possibile spareggio con l’Inter? Ecco cos’ha risposto Allegri: