Allegri svela tutto in conferenza: scatta l’allarme per due big del Milan

Massimiliano Allegri è intervenuto in conferenza stampa per presentare la gara fra Milan e Bologna. L’allenatore del Milan ha svelato dubbi e possibili novità di formazione in vista della partita: sarà assente Saelemaekers, mentre è in dubbio Pulisic.

Il punto di Allegri sugli infortunati: out Saelemaekes, dubbio Pulisic

L’allenatore ha parlato così in conferenza stampa rispetto alla situazione degli infortunati rossoneri:

“Mateta non lo metto nel nostro bollino medico, parlo solo dei nostri tesserati, anche per per rispetto. Andando al bollettino: Saelemaekers non ci sarà, l’adduttore gli dà ancora fastidio. Pulisic ha una borsite, vedremo oggi: se starà molto meglio potrà essere a disposizione. Leao lo stiamo gestendo, ma è a disposizione. Tutti gli altri sono momentaneamente vivi”.

Il messaggio a Gimenez e il dubbio di formazione

L’allenatore vede l’aspetto positivo rispetto ai tanti giorni di riposo:

Questi giorni ci daranno il tempo per recuperare a pieno Pulisic, Leao e Fullkrug, poi ci avviciniamo al rientro di Gimenez. Sono contento della rosa e dei ragazzi che ho a disposizione, abbiamo fatto delle buone cose ma non sono sufficienti a raggiungere l’obiettivo dei primi quattro posti: Juve, Como e Roma sono attaccate. l’Inter non avrà problemi ad entrarci. Ci sarà bisogno di altri punti, non dobbiamo però mai perdere di vista che il lavoro di questi mesi rimane, quello che verrà andrà conquistato. Cerchiamo di fare un altro passettino, poi cercheremo di recuperare qualche giocatore

Allegri ha anche svelato chi potrebbe sostituire Saelemaekers: