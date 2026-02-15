Ansia Saelemakers: non arrivano buone notizie, ecco cosa filtra da Milanello

La situazione fisica di Alexis Saelemaekers è piuttosto incerta: l’esterno belga ha svolto ancora lavoro a parte e non si hanno novità precise sul suo recupero a pieno regime. Ad oggi, la sua presenza nel recupero infrasettimanale del Milan contro il Como è altrettanto improbabile.

Saelemaekers ancora a parte: ci sarà per Milan – Como?

Stando alle ultime indiscrezioni, il rientro di Alexis Saelemaekers in gruppo con il Milan non ha ancora aspettative precise. Infatti, anche oggi il belga si è allenato a parte in maniera differenziata.

Dunque, la sua presenza contro il Como nel recupero in programma mercoledì sera pare piuttosto difficile, dato il poco tempo a disposizione per tornare eventualmente ad allenarsi con il gruppo di Allegri.

Nel frattempo, Atekhame sta sfruttando le occasioni concessegli e non sta facendo affatto male, contribuendo positivamente alla causa.