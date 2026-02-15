Ansia Saelemakers: non arrivano buone notizie, ecco cosa filtra da Milanello

Lavoro individuale per Saelemaekers

La situazione fisica di Alexis Saelemaekers è piuttosto incerta: l’esterno belga ha svolto ancora lavoro a parte e non si hanno novità precise sul suo recupero a pieno regime. Ad oggi, la sua presenza nel recupero infrasettimanale del Milan contro il Como è altrettanto improbabile.

Saelemaekers ancora a parte: ci sarà per Milan – Como?

Stando alle ultime indiscrezioni, il rientro di Alexis Saelemaekers in gruppo con il Milan non ha ancora aspettative precise. Infatti, anche oggi il belga si è allenato a parte in maniera differenziata.

Dunque, la sua presenza contro il Como nel recupero in programma mercoledì sera pare piuttosto difficile, dato il poco tempo a disposizione per tornare eventualmente ad allenarsi con il gruppo di Allegri.

Le ultime in casa Milan
Saelemaekers in campo con la maglia del Milan (AnsaFoto) SpazioMilan.it

Nel frattempo, Atekhame sta sfruttando le occasioni concessegli e non sta facendo affatto male, contribuendo positivamente alla causa.

