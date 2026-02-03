Bologna-Milan, Rabiot senza giri di parole: “Partita semplicissima”, e Nkunku non si nasconde

Un successo importantissimo per il Milan, che supera il fortino del Dall’Ara e batte il Bologna con un sonoro 3-0. Le reti di Loftus-Cheek, Nkunku e Rabiot riportano i rossoneri a sole cinque lunghezza dell’Inter capolista. E proprio quest’ultimi hanno parlato proprio della sfida di questa sera, ma non solo.

Rabiot esalta i suoi e Nkunku dichiara amore: le parole nel post-partita

Si sono resti protagonisti nella notte di Bologna, con la seconda e terza rete in casa Milan. L’attaccante francese si è prima procurato e poi trasformato il rigore del 2-0, mentre il centrocampista di Allegri ha messo il sigillo sul 3-0. Al termine della sfida si sono fermati ai microfoni di Dazn, sottolineando alcuni aspetti della partita. Di seguito le parole di Adrien Rabiot:

“La partita era semplicissima. Ci accontentiamo del risultato, ma potevamo segnare di più e fare meglio tecnicamente. Bella vittoria, ci dà forza. Tutte le partite sono importanti. La cosa che contava era prendere punti, all’Inter ci pensiamo più tardi. L’obiettivo è il 4 posto e con questa vittoria abbiamo allungato dal quinto posto. Poi vedremo in avanti”.

Anche Nkunku è intervenuto, sottolineando il suo momento: