Casemiro-Milan, Moretto esce allo scoperto: la verità sul presunto interesse

Dopo il clamoroso colpo Modric della scorsa estate, il Diavolo sembrava pronto a riprovarci con un altro top player ex Real Madrid. Negli ultimi giorni infatti il profilo di Casemiro è stato accostato con insistenza al Milan, alimentando i sogni dei tifosi rossoneri.
L’idea di portare a Milano un centrocampista di esperienza, carisma e mentalità vincente al centrocampo ha fatto sognare una parte dell’ambiente milanista. Attualmente in forza al Manchester United, il brasiliano rappresenterebbe sulla carta un rinforzo di assoluto livello.
Moretto fa chiarezza sul possibile affare
A riportare la situazione sui binari della realtà però, ci ha pensato Matteo Moretto. L’esperto di mercato, intervenuto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, ha chiarito che al momento non risultano trattative avviate né contatti tra le parti. L’accostamento Casemiro-Milan, dunque, non troverebbe conferme ad oggi.
Una presa di posizione netta che raffredda le indiscrezioni circolate nelle ultime ore. Il Milan continua a monitorare il mercato alla ricerca di profili funzionali al progetto tecnico, ma senza esporsi in operazioni fuori strategia.
Il nome di Casemiro resta suggestivo e mediaticamente forte, ma allo stato attuale non rappresenta una pista reale. Per i tifosi, quindi, quello di rivedere il centrocampista brasiliano al fianco di Luka Modric resta, per adesso, solo un sogno.