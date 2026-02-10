Caso Mateta, spunta la verità: la notizia spiazza i tifosi del Milan

Emergono novità sul caso Mateta, centravanti francese di proprietà del Crystal Palace con il quale il Milan aveva raggiunto un accordo per il trasferimento, poi saltato a causa delle sue condizioni mediche. Eppure Glasner, tecnico delle Eagles, ha rivelato oggi che Mateta non si opererà.
Nessuna operazione per Mateta
Dichiarazioni sorprendenti quelle dell’allenatore del Crystal Palace Oliver Glasner, che durante la conferenza stampa, ha chiarito la situazione riguardante Jean-Philippe Mateta:
“Rimarrà fuori per alcune settimane, ma non si sottoporrà a un intervento chirurgico“
Parole che creano scompiglio tra i tifosi del Milan, che si stanno interrogando su quanto ne sia effettivamente valsa la pena rinunciare all’acquisto dell’attaccante francese.