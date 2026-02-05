Clamoroso Milan, gli agenti boicottano i rossoneri: indiscrezione shock dall’Inghilterra

L’ultima sessione di calciomercato, come ormai da consuetudine, è stata a dir poco turbolenta per il Milan. I rossoneri hanno accolto Niclas Fullkrug, ma non sono di certo mancate alcune vicende burrascose. Su tutte, senza dubbio quella che ha visto protagonista Jean-Philippe Mateta. Una trattativa molto simile, se non identica, a quello andata in scena in estate con Victor Boniface.

Il centravanti del Crystal Palace era pronto ad unirsi ai rossoneri, ma poi tutto è saltato dopo delle visite mediche precauzionali svolte dal Milan, che hanno evidenziato dei problemi al ginocchio. Si tratta già del secondo episodio del genere nel giro di pochi, che a quanto pare non è passato inosservato ai procuratori in giro per il mondo.

Bomba dall’Inghilterra: “Gli agenti preferiscono evitare il Milan”

Secondo quanto riportato dalla testata inglese The Touchline, dopo i casi Boniface e Mateta, molti agenti di diversi calciatori starebbero iniziando a fare diverse valutazioni sul Milan. In tanti starebbero addirittura tendendo ad evitare il Diavolo come destinazione, proprio a causa delle scrupolose visite mediche effettuate dei rossoneri, che come accaduto con Boniface e Mateta hanno di fatto saltare degli affare già conclusi.

Si tratterebbe di una notizia decisamente clamorosa. Va detto però che nel caso di Boniface, il tempo ha dato ragione al Milan: il nigeriano, infatti, sta vivendo dei mesi complicati proprio a causa dei suoi problemi al ginocchio. E se è vero che nelle prossime settimane Mateta si dovrà operare, non si può che fare i complimenti al Milan per la sua particolare attenzione.