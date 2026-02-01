Clamoroso Milan, salta tutto: i rossoneri si ritirano dalla corsa

Nuovo colpo di scena in questa sessione di mercato invernale a dir poco turbolenta per il Milan. Proprio in questi minuti i rossoneri hanno deciso di non proseguire la trattativa per quello che fino a poco fa sembrava sembrava essere il grande obiettivo per la difesa. Il Diavolo ha, infatti, cambiato i suoi piani, preferendo non affondare il colpo per Axel Disasi. Il centrale del Chelsea aveva dato negli scorsi giorni la sua completa disponibilità al trasferimento, ma il Milan ha deciso di non puntarci.

Milan, abbandonata la pista Disasi: piena fiducia in De Winter

Come riportato da Matteo Moretto sul suo profilo X, il Milan non è più intenzionato a procedere nella trattativa per Disasi. I rossoneri hanno valutato per diversi giorni il profilo del francese, ma alla fine hanno deciso di dare fiducia a Koni De Winter, che sarà dunque la prima scelta di Max Allegri dopo il blocco titolare.

Si tratta ovviamente di una scelta che farà molto discutere i tifosi, che desideravano un innesto in difesa per completare il reparto, ma che al tempo stesso conferma quanto Allegri credi in De Winter. Del resto è stato proprio il tecnico livornese a far fare il grande salto tra i grandi al difensore belga, durante la sua esperienza alla Juventus.