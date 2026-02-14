Fullkrug dispiaciuto per il rigore: “Ho avuto giorni migliori…”

Niclas Fullkrug, il nuovo numero 9 del Milan, si è espresso sui propri canali social dopo l’importante vittoria di ieri sera in casa del Pisa parlando anche del rigore sbagliato.

L’attaccante tedesco si è detto dispiaciuto per l’errore dagli 11 metri ma felice del risultato del match:

“Sicuramente ho avuto giorni migliori e fortunatamente il rigore non è risultato decisivo. Partite come questa possono ancora fare la differenza alla fine ed è tutto ciò di cui abbiamo bisogno ora!”