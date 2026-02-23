Infortunio Loftus-Cheek, arriva il comunicato del Milan: i tempi di recupero

Una spiacevole notizia travolge il Milan di Massimiliano Allegri in vista dei prossimi impegni. I rossoneri, usciti sconfitti dal match di ieri sera contro il Parma, devono mantenere alta la concentrazione per centrare l’obiettivo della qualificazione in Champions League fissato ad inizio stagione. Il Diavolo dovrà però fare i conti con l’assenza prolungata di Ruben Loftus-Cheek, che rimarrà fuori dai giochi per diverso tempo.

Infortunio in casa Milan, arrivano aggiornamenti su Loftus-Cheek: c’è il comunicato

Dopo la sconfitta di ieri a San Siro contro il Parma, il Milan si è subito focalizzato sui prossimi impegni e sul percorso che porta verso la parte finale del campionato. Due terzi di questa stagione sono passati, adesso servirà il massimo della concentrazione per affrontare al meglio le prossime sfide in calendario.

Un percorso ancora tortuoso, all’interno del quale mister Allegri dovrà fare a meno di Ruben Loftus-Cheek a causa dell’infortunio rimediato nella serata di ieri. Il club rossonero ha comunicato le condizioni del proprio calciatore: l’inglese ha riportato un grosso trauma facciale, che ha causato la frattura del processo alveolare della mascella e che ha richiesto un intervento chirurgico. Dopo essere stato sotto i ferri nel pomeriggio di oggi, il calciatore ha lasciato l’ospedale ed è tornato a casa. Operazione perfettamente riuscita, ma servirà ancora del tempo prima di poterlo rivedere in campo.

Quando rientra Loftus-Cheek? Il Milan fa chiarezza: quali gare dovrebbe saltare

All’interno del comunicato ufficiale riguardante Loftus-Cheek, il Milan ha anche parlato dei tempi di recupero necessari e quindi le tempistiche dello stop e del conseguente ritorno in campo. Il club rossonero parla di otto settimane, fattore che porterà Allegri a dover fare i dovuti calcoli in mediana.

Dando un’occhiata al calendario, il rossonero salterà sicuramente il derby contro l’Inter e l’altro big match contro il Napoli, mentre potrebbe riuscire a recuperare al fotofinish per la gara del 26 aprile contro la Juventus.