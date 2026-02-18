Leao crede nello scudetto, Allegri predica calma: dichiarazioni importanti

Il Milan non va oltre il pareggio contro il Como di Fabregas. Un punto importante, ma che mette nei guai i rossoneri in ottica scudetto. L’Inter è lontana, sette punti sono tanti, ma il campionato è ancora lungo. Rafael Leao segna e ci crede ancora, il suo allenatore tiene i piedi per terra.

Intervenuto ai microfoni di DAZN al termine del match, Rafa Leao ha detto la sua sulla corsa al tricolore:

“Sette punti dall’Inter? Non è difficile. Ci sono tante partite. Il campionato italiano sta diventando difficile, ma noi facciamo il nostro. Volevamo vincere, adesso abbiamo un altro match tra pochi giorni che cercheremo di vincere. Vogliamo puntare a salire.”

Secondo Massimiliano Allegri, però, il Milan deve guardarsi le spalle dalle inseguitrici:

“Ci vuole sempre molta calma. Venivamo da due vittorie in trasferta, stasera affrontare il Como non era semplice. Nel primo tempo ha regnato l’equilibrio. Nel calcio ci sta commettere un errore, siamo andati sotto e la squadra ha avuto una bella reazione. Nel momento dell’1-1 potevamo sfruttare meglio alcune occasioni ma diciamo che abbiamo guadagnato un punto su Juve, Napoli e Roma.”

Dopo aver fatto i complimenti ai suoi ed aver rassicurato sulle condizioni di Pavlovic, Allegri ha aperto uno spiraglio di speranza: