L’ex rossonero Hauge infiamma il match contro l’Inter: “I miei vecchi colleghi mi hanno scritto…”

Domani sera l’Inter andrà a caccia di un ribaltone, nella speranza di recuperare i due gol di svantaggio e di avere la meglio sull’arrembante Bodo Glimt, vittorioso la scorsa settimana nel match di andata dei playoff della Champions League. I nerazzurri potranno puntare sul proprio pubblico e sul fattore campo, elemento non indifferente per sfide come queste. I norvegesi hanno però idee ben diverse: tra i gialloneri c’ anche un apprezzato ex rossonero come Jens Petter Hauge, che mercoledì scorso ha siglato il secondo dei tre gol inflitti agli uomini di Chivu.

Chivu fa felice il popolo rossonero: il messaggio dell’ex Milan in conferenza

La sfida in programma per domani sera sul terreno di gioco di San Siro risulterà decisiva per l’Inter e per il loro cammino in Champions League. La sconfitta per 3-1 nella gara di andata costringe i nerazzurri ad una rimonta, mente il Bodo Glimt si gode il vantaggio e confida nella qualificazione agli ottavi di finale. Quest’oggi, in occasione della conferenza stampa della vigilia, Jens Petter Hauge ha risposto alle domande dei giornalisti. L’ex Milan è uno dei principali riferimenti della squadra norvegese e punta a far male di nuovo ai rivali della sua vecchia squadra:

“Bello tornare qui e giocare in uno stadio come San Siro. Milano è speciale per chi segue il calcio, speriamo di fare una partita epocale. Sono in contatto con tanti miei vecchi colleghi del Milan, sono buoni amici ed erano felici quando ho segnato contro l’Inter. Significa tanto per i milanisti, è stato bello”.

In vista della sfida di domani sera, Hauge avrà una motivazione in più: mantenere il vantaggio guadagnato in Norvegia, ottenendo dunque la qualificazione alla fase successiva, e regalare una gioia ai propri ex tifosi.