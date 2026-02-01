Mateta-Milan, il Crystal Palace fa la sua mossa: l’attaccante francese è sempre più vicino

Sembrava difficile convincere il Crystal Palace in queste ultimissime ore di calciomercato, con il giocatore che sembrava dover attendere l’estate prima di unirsi al Milan. La situazione sembra però cambiare, con gli inglesi che hanno acquistato Strand Larsen, attaccante dei Wolves. Questo avvicinerebbe Mateta.
Mateta sempre più vicino al Milan: il Palace trova il sostituto
Come riportato da Fabrizio Romano, il Crystal Palace ha chiuso per Strand Larsen, attaccante dei Wolves che vestirà la maglia del Palace per circa 55 milioni di euro. Questa notizia dovrebbe avvicinare Mateta al Milan, considerando che adesso il club ha trovato un sostituto nel suo ruolo.
Sono ore frenetiche, il calciatore spinge per lasciare l’Inghilterra già in questa sessione, con il mercato che chiude però domani sera. L’acquisto dell’attaccante norvegese dovrebbe accelerare tutto e portare così Mateta in rossonero. Ore frenetiche per concludere l’affare.