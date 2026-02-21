Mercato Milan, il colpo dell’estate arriva dalla Premier League: trattativa infinita

Il Milan dovrà sicuramente rinforzare la quantità di alternative a sua disposizione nella prossima stagione. Arriverà sicuramente almeno un difensore e potrebbe tornare d’attualità un nome trattato già nell’estate scorsa. Secondo quanto riportato da Caught Offside, il Milan sarebbe ancora interessato al centrale del Liverpool Joe Gomez.

Joe Gomez al Milan: nuova trattativa in estate

Secondo i media inglesi, il Liverpool sarebbe pronto a mettere alla porta Joe Gomez in estate. Il motivo è la volontà di ringiovanire la difesa, privandosi anche di un difensore in scadenza nel 2027 prima di un addio a zero. Su di lui la concorrenza è spietata: anche Bayern Monaco, West Ham e Brighton sarebbe interessati. Il Milan lo aveva trattato nelle ultime ore del mercato dello scorso agosto, ma la trattativa saltò per la mancanza di tempo utile a chiudere l’affare. Un nuovo tentativo un anno dopo, invece, potrebbe davvero andare a fondo.