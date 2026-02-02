Mercato Milan, la Juve tenta lo sgambetto: le ultime sull’affare Mateta

Uno dei nomi caldi sul mercato italiano resta Jean-Philippe Mateta: l’attaccante del Crystal Palace da settimane è finito nel mirino della Juventus, anche se il club bianconero non è mai andato ad affondare il colpo; si è inserito, poi, il Milan che avrebbe fatto dei passi avanti molto concreti proprio negli ultimi giorni.

Milan e Juventus su Mateta: cosa sta succedendo

Stando a quanto riportato da Sky Sport, il Milan avrebbe l’accordo con il Crystal Palace ma non ancora con il giocatore: questo, di fatto, starebbe frenando la trattativa per il centravanti. Al tempo stesso, però, la Juventus resta alla finestra.

Qualora il Milan non dovesse andare ad affondare il colpo decisivo, allora la Vecchia Signora si farebbe trovare pronta per scavalcare i rossoneri e provare a mettere le mani in maniera concreta su Mateta.