Mercato Milan, resta vivo il sogno in difesa: è lui l’obiettivo numero uno

Il mercato di gennaio del Milan si è chiuso con un colpo di scena ma non quello che tutti si aspettavano. I rossoneri avevano infatti trovato l’accordo per portare in rossonero Jean-Philippe Mateta ma il problema al ginocchio riscontrato nel corso delle visite mediche ha bloccato la trattativa.

Igli tare voleva mettere a disposizione di Massimiliano Allegri anche un nuovo difensore, con l’idea del prestito di Alex Disasi dal Chelsea che non si è poi concretizzata. Migliorare il reparto arretrato sarà una delle priorità del mercato estivo con il nome di Mario Gila in cima alla lista del club.

Milan, il favorito per la difesa continua ad essere Gila della Lazio

Il Milan già da qualche settimana sta lavorando a fari spenti per acquistare Mario Gila in vista del mercato estivo. Come raccontato dal ‘Corriere dello Sport’, il difensore spagnolo è in scadenza con la Lazio nel giugno del 2027 e non rinnoverà il suo contratto con i biancocelesti, decisione già comunicata dall’agenzia del calciatore. L’obiettivo del club rossonero è quello di anticipare la concorrenza, trovando una base di accordo nel corso dei prossimi mesi.

Milan-Gila, pronto un contratto di cinque anni

Ci sarebbe già un discorso in essere tra il Milan e i rappresentanti di Mario Gila. Per lo spagnolo è già pronto un contratto di cinque anni ma la trattativa con la Lazio entrerà nel vivo solamente in primavera. L’intenzione del club rossonero è quello di spendere una cifra compresa tra i 15 e i 18 milioni di euro. Gila si starebbe già guardando intorno e l’idea di riabbracciare Igli Tare, colui che lo portò in Italia nel 2022 dal Real Madrid, lo stuzzica e non poco.