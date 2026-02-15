Mercato Milan, spunta l’idea per l’estate: colpo dal Barcellona

Matteo Moretto tramite un video sul canale YouTube di Fabrizio Romano si è espresso sulla nuova idea del Milan per la fascia sinistra parlando di Gerard Martin del Barcellona.

Stando a quanto riportato da Moretto quella per il laterale sinistro del club catalano potrebbe non essere una trattativa facile:

“Flick stima il calciatore. Nel mercato invernale alcuni club di Premier, come il Wolverhampton, si sono fatti avanti ma sia il Barcellona sia il ragazzo hanno declinato le offerte. Vedremo a giugno come andranno le cose, il Barcellona ha bisogno di far uscire uno o due pezzi importanti della rosa. Vedremo quale sarà il futuro di Martin ma il Milan lo tiene d’occhio”