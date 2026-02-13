Milan, allarme Pulisic: sirene dalla Premier League, le ultime

Christian Pulisic è un prezzo pregiatissimo del Milan e, vista la mancata firma sul rinnovo al momento, i top club fiutano l’occasione e si mobilitano per un possibile acquisto. In particolare, ci sono stati vari sondaggi in Premier League. Da capire se e come si evolveranno.

Pulisic nel mirino delle big di Premier

Come riporta il tabloid britannico TeamTalk, i top club di Premier League hanno effettuato sondaggi preliminari per Christian Pulisic, gioiello del Milan in scadenza a giugno 2027 (seppur vi sia un’opzione di rinnovo annuale). Tuttavia, società come Tottenham su tutte, così come Arsenal, Liverpool e Manchester United, hanno effettuato sondaggi esplorativi per capire la fattibilità di un ipotetico affare. Fase estremamente preliminare, ma che spinge i rossoneri ad affrettarsi per un ipotetico rinnovo.