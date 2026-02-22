Milan, Allegri ha convinto il suo pupillo: rinnovo in arrivo per il gioiellino rossonero

Il Milan continua a puntare forte sui suoi giovani. Stavolta tocca a Davide Bartesaghi, il terzino classe 2005 che sta crescendo con continuità grazie alla fiducia di mister Allegri. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, i contatti tra le parti sono già programmati e l’intesa appare sempre più vicina.

Bartesaghi, rinnovo in arrivo: stop alle sirene inglesi

Il Milan ha chiarito le proprie intenzioni per Bartesaghi: Davide si è fatto sempre trovar pronto, e il capitolo rinnovo è già stato aperto. Come riportato da Fabrizio Romano nel suo ultimo video Youtube, i rossoneri vogliono respingere con decisione gli interessamenti provenienti dalla Premier League:

Il Milan ha programmato nuovi contatti per il rinnovo di Davide Bartesaghi. Il club vuol rinnovare il contratto del giocatore con annesso aumento di stipendio. Respinti gli interessamenti della Premier League: il rinnovo è sempre più sicuro. Nei prossimi mesi andranno limati i dettagli del nuovo accordo.

Nei prossimi mesi, dunque, si tratteranno durata e ingaggio con gli agenti del calciatore: Bartesaghi è destinato a restare a Milano, meritando un prolungamento sudato a suon di grandi prestazioni, nonostante l’inesperienza.