Milan, Allegri lo vuole a tutti i costi: rossoneri pronti alla trattativa per il top player

L’ottima stagione del Milan di Allegri e l’ormai sempre più probabile impiego in Champions League per la prossima stagione, spingono la dirigenza rossonera a muoversi sul mercato in modo mirato e “obbligandola” a portare acquisti che possano migliorare la qualità della rosa. Tra questi è stato visionato recentemente Moise Kean, il quale gode della forte stima dell’allenatore dei rossoneri.

Il piano del Milan per Kean

L’operazione si prospetta, però, tutt’altro che semplice: infatti, secondo quanto riportato da Tuttosport, l’attaccante della nazionale ha una clausola rescissoria da 62 milioni di euro. Una cifra che renderebbe quasi impossibile la trattative per il Milan che verosimilmente proverà ad impostare una trattativa con la Fiorentina, anche se molto dipenderà dalla situazione della squadra di Vanoli a fine campionato vista la stagione piuttosto complicata dei viola.

Kean sarebbe il profilo perfetto per il Milan sia in termini tattici, con il Milan che potrebbe finalmente contare su un attaccante fisico in grado di proteggere il pallone e far salire la squadra. Una caratteristica che in questo momento è presente solo in Fullkrug nel club rossonero, ma rappresenterebbe anche quel profilo giovane che rispecchia la volontà del club di investire su profili non troppo in là con l’età

Kean-Allegri: un connubio che funziona

Se la trattativa dovesse andare in porto, Moise al Milan ritroverebbe Max Allegri come allenatore, proprio colui che lo ha lanciato con la Juventus nella stagione 2016/17 quando era poco più di un ragazzino, e anche il primo a dargli fiducia come elemento importante in prima squadra nella stagione 2018/19, dove Kean mise a segno 6 reti in 13 partite, molto spesso da subentrato o schierato al fianco di Cristiano Ronaldo, i una stagione culminata con la vittoria dell’ottavo scudetto consecutivo.