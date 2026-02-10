Milan, arriva la smentita sul possibile colpaccio: “Pista non per percorribile”

Il Milan di Max Allegri va avanti a vele spianate sia sul campo sia sul mercato, dove la società è sempre attiva per portare alla corte del tecnico livornese i rinforzi necessari per migliorare la rosa. Tra i tanti si era fatto il nome di Weston McKennie, centrocampista in scadenza con la Juve, ma questa non sembra essere una pista percorribile.

McKennie-Milan: Moretto smentisce tutto

Come fatto sapere da Matteo Moretto, la pista che porterebbe il centrocampista americano a Milanello, sembra essere a oggi abbastanza impercorribile, dato che il club rossonero non si è neanche informato sui costi eventuali dell’operazione a differenza dell’Inter che qualche chiamata esplorativa l’ha fatta.

Inoltre il Milan ha una forte abbondanza di alternative a centrocampo. Quindi per un eventuale inserimento di un altro centrocampista servirebbe l’uscita di almeno un altro elemento, cosa che ad oggi non sembra essere stata messa in discussione né dalla dirigenza rossonera né dall’allenatore stesso.