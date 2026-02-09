Milan, arriva una critica pesante per Allegri: tecnico rossonero ‘sotto accusa’

Riccardo Trevisani ha lanciato una critica diretta alla gestione di Massimiliano Allegri al Milan. Durante il podcast ‘Centrocampo Podcast’, Trevisani ha affermato che la squadra rossonera potrebbe esprimere un calcio molto migliore di quello attuale, evidenziando la qualità a disposizione e le potenzialità inespresse sotto la guida di Allegri.

Le parole di Trevisani su Allegri

Durante un intervento a ‘Centrocampo Podcast’, Trevisani ha espresso il suo parere sul Milan di Allegri, affermando che la squadra. Pur avendo delle ottime individualità, potrebbe fare molto di più sul piano del gioco.

Secondo lui, la qualità della rosa rossonera è tale da poter sviluppare un gioco più fluido e spettacolare, ma la gestione tattica di Allegri sembra limitare queste potenzialità.

“Il Milan potrebbe giocare meglio di come fa con Allegri.”

Il Milan e la qualità inespresso

Trevisani ha poi riflettuto sulla qualità della rosa del Milan, dicendo che nonostante il tecnico abbia portato risultati, la squadra potrebbe essere più incisiva e propositiva in campo.

Il potenziale offensivo del Milan, a suo avviso, non viene sfruttato appieno. E questo limita le ambizioni a lungo termine del club.

“Se Allegri quest’anno vince lo scudetto gli si stringe la mano. Il Milan è una squadra forte e potrebbe giocare 100 volte meglio di come gioca.”

La speranza per il futuro

Trevisani ha anche aggiunto che, qualora Allegri dovesse vincere lo scudetto, il suo lavoro verrebbe sicuramente riconosciuto. Ma l’incognita per lui resta su come il Milan possa evolversi sotto la sua guida.