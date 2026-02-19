Milan, buone notizie in vista del Parma: il rossonero torna a disposizione

Arrivano buone notizie per il Milan in vista del prossimo impegno di campionato. Mister Massimiliano Allegri, infatti, potrà recuperare uno degli uomini più in forma del momento.

Ruben Loftus-Cheek tornerà regolarmente a disposizione già domenica per la sfida al Parma di Carlos Cuesta. Il centrocampista inglese ha saltato l’ultima gara contro il Como, ma ora è pronto per ritagliarsi nuovamente uno spazio importante nell’undici rossonero.

Infortunio Loftus-Cheek, allarme rientrato: ecco perché ha saltato il Como

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, Ruben Loftus-Cheek sarà a disposizione per partire dal primo minuto contro il Parma. L’ex Chelsea era presente in panchina nell’ultimo match di Serie A contro il Como, finito 1-1, ma non è sceso in campo a causa di un leggero virus che lo ha debilitato nelle giornate precedenti.

Nessun problema muscolare dunque, solo una condizione di malessere temporanea ormai superata. Per mister Max Allegri, però, le buone notizie non finiscono qui.

Milan, contro il Parma rientra anche Rabiot: squalifica scontata

Per la sfida ai Ducali, Massimiliano Allegri potrà contare su un altro dei suoi top player. Oltre a Loftus-Cheek, infatti, sarà nuovamente disponibile anche Adrien Rabiot, che ha scontato il turno di squalifica rimediata contro il Pisa.

Due rientri importanti per ridare equilibrio e fisicità alla mediana rossonera, in un momento chiave della stagione in cui non sono ammessi passi falsi.