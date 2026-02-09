Milan, buone notizie per Allegri: uno dei rossoneri si avvicina al rientro!

In casa Milan si attende il rientro di alcuni elementi centrali all’interno delle dinamiche di gioco di Max Allegri. L’allenatore dei rossoneri spera di riavere alcuni dei giocatori in infermeria già per la sfida contro il Pisa, ed in questo senso proprio nelle ultime ore sono arrivaste buone notizie.
Milan, si avvicina il rientro di Saelemaekers
Evoluzioni positive sono emersi dai controlli effettuati oggi per Alexis Saelemakers: l’esterno belga è stato vittima negli scorsi giorni di un riacutizzarsi di un problema all’adduttore: ad oggi, però, la situazione sembra migliorare in maniera importante.
Difficile ipotizzare un suo rientro per la sfida contro il Pisa, va detto, però la marcia di rientro prosegue: per rivedere Saelemakers in campo non servirà ancora molto tempo, un’ottima notizia per Allegri.
Milan, come stanno gli altri infortunati?
Buone notizie, poi, arrivano per quanto riguarda anche gli altri giocatori ad oggi fuori per infortunio: Pulisic ha svolto lavoro differenziato ma prosegue l’iter per rientrare in campo il prima possibile.
Leao, invece, ha lavorato con il gruppo e dunque si prepara a tornare a disposizione di Max Allegri. Anche per Bartesaghi la situazione appare tranquilla, soltanto crampi per lui.