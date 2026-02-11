Milan, Camarda all’Inter? Risposta durissima dell’attaccante!

L’evento organizzato da Panini “Disegna con i calciatori” si è trasformato in un vero e proprio caso mediatico per Francesco Camarda, il quale alla domanda di un bambino su un suo possibile futuro approdo all’Inter ha risposto così, scatenando non poche polemiche.

La replica durissima dell’attaccante

Questa la risposta data qualche ora fa dall’attaccante:

Adesso sono al Lecce, preferisco pensare al Lecce. Poi quello che succederà in futuro non si può mai sapere.

Da qui è nato un vero ‘caso mediatico’ per cui non si è fatta però attendere la risposta del giocatore rossonero in prestito al Lecce, il quale tramite una storia su Instagram, ha deciso di prendere posizione in merito all’accaduto:

Non accetto che una risposa data per non deludere dei bambini e per rispetto della società sia stata per strumentalizzata per creare false notizie. Il mio milanista non può essere messo in discussione da nessuno.

Forte quindi la risposta del classe 2008 rossonero, che non solo non ha gradito la fuga di false notizie sul suo conto, anzi ha tenuto a precisare il suo amore per i colori rossoneri, ma ha anche ribadito come il suo unico obiettivo sia tornare il prima possibile in forma e dare il suo contributo alla causa leccese.

Le condizioni dell’attaccante rossonero

La prima stagione fissa in Serie A per Camarda non sta andando, per ora, nella direzione che il giovane attaccante e il Milan si erano prefissati: un solo gol all’attivo in 17 partite di campionato ed un infortunio alla spalla destra che lo ha costretto ad operarsi e a rallentare ancor di più il suo percorso di crescita.

Il ritorno in campo sembrerebbe essere previsto verso la fine di marzo, quando il Lecce affronterà il rush finale del suo campionato e quindi per Di Francesco sarà importantissimo avere anche Camarda a disposizione, il quale potrà finalmente far vedere il suo valore ed aiutare i salentini per la salvezza in quella che sarebbe una vera e propria impresa, e provare, chissà, ad avere un ruolo nella prima squadra rossonera per la prossima stagione.