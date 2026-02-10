Milan, che guaio per Allegri: brutte notizie su due big rossoneri

In vista della gara contro il Pisa in programma venerdì sera, Massimiliano Allegri ha iniziato oggi a preparare l’incontro, ma rischia di non poter contare ancora su Chrstian Pulisic e Alexis Saelemaekers, che in mattinata si sono allenati nuovamente a parte.

Le condizioni di Pulisic e Saelemaekers

Nella giornata odierna il gruppo rossonero è tornato a Milanello per iniziare a preparare la sfida dell’Arena Garibaldi contro il Pisa. Presenti anche Christian Pulisic e Alexis Saelemaekers che hanno però lavorato a parte dato che non hanno ancora smaltito definitivamente i rispettivi infortuni.

Tuttavia filtra ottimismo su un possibile recupero dell’attaccante americano, che già da domani potrebbe rientrare in gruppo e proverà ad essere a disposizione di Allegri per la gara di Pisa. Sono invece poche le speranze per l’esterno belga di recuperare in tempo e con alta probabilità si rivedrà in campo solo contro il Como.