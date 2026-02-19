Milan, ci siamo: rinnovo ad un passo per il top player rossonero

Il Milan è pronto a blindare uno dei suoi pilastri: la trattativa per il rinnovo del top player rossonero è entrata nelle fasi decisive. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, le parti stanno lavorando intensamente per definire i dettagli economici e la durata del nuovo accordo, con l’obbiettivo di arrivare quanto prima alla firma.

Tomori vuole solo il Milan

Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano ha spiegato come la volontà del giocatore sia quella di rinnovare con il Milan e ha sottolineato come la trattativa sia ormai in fase avanzata, con contatti costanti tra la società rossonera e l’entourage del giocatore. La dirigenza del Diavolo punta a confermare la stabilità della retroguardia, mentre il difensore è felicissimo a Milano.

Le indiscrezioni indicano come mancherebbero solo alcune formalità prima di poter dichiarare che l’accordo sia chiuso, certezza che potrebbe arrivare già nelle prossime settimane. Un rinnovo cosi importante rappresenta un segnale forte della fiducia reciproca tra il Milan e il difensore inglese.

I tifosi possono guardare con ottimismo al futuro: la conferma di Tomori non garantirebbe solo una continuità tecnica, ma invierebbe anche un messaggio chiaro sulle ambizioni della società rossonera, pronta a riportare il Milan a competere ai massimi livelli in tutte le competizioni nazionali e continentali.

Con l‘ufficialità ormai vicina, il club milanese attende con entusiasmo il lieto fine di una trattativa che promette di mantenere alta la competitività anche per le stagioni a venire.