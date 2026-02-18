Milan-Como, Allegri sorprende tutti: la scelta su Leao

Il Milan torna in campo per il recupero della 24esima giornata di Serie A. I rossoneri affronteranno il Como di Cesc Fabregas, reduce dalla sconfitta contro la Fiorentina. Una gara fondamentale per il destino di entrambe le squadre, che schiereranno la miglior formazione possibile. Max Allegri ha scelto di far partire Rafael Leao dal primo minuto dopo tre settimane.
Leao torna titolare: coppia d’attacco con Nkunku
I rossoneri vanno a caccia della terza vittoria consecutiva per blindare il secondo posto e restare vicini all’Inter. Questa la formazione che sfiderà il Como:
Milan (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Athekame, Jashari, Modric, Ricci, Bartesaghi; Nkunku, Leao.