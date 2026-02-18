Milan-Como, guai per Allegri: infortunio e cambio obbligato

Il Milan chiude il primo tempo in svantaggio. Nico Paz ha portato avanti il Como sfruttando l’ingenuità di Mike Maignan. Oltre allo svantaggio, però, la squadra di Max Allegri dovrà gestire anche l’assenza di Pavlovic. Il difensore serbo ha lasciato il cambio a causa di un infortunio.
Pavlovic lascia il campo in anticipo: infortunio serio
Al termine della prima frazione di gara, a pochi istanti dal fischio di Mariani, Pavlovic ha accusato un problema fisico che l’ha costretto a chiedere il cambio. Durante l’intervallo, infatti, Max Allegri ha effettuato la sostituzione: dentro Matteo Gabbia. Le condizioni del 24enne serbo verrano valutate nelle prossime ore dallo staff medico. I tifosi sperano di rivederlo il prima possibile.