Milan-Como, la sentenza di Marelli su Allegri: giusta l’espulsione?

La sfida tra Milan e Como, terminata con il risultato di 1-1, ha lasciato in eredità non poche tensioni e polemiche, soprattutto per l’episodio che ha portato all’espulsione di Massimiliano Allegri nel corso della gara. Un momento concitato nato da un contatto a bordo campo tra mister Fabregas ed Alexis Saelemakers degenerato in pochi secondi, che ha acceso gli animi delle due panchine.

L’arbitro Maurizio Mariani alla fine ha deciso si allontanare il tecnico rossonero, scelta che ha fatto discutere ma che ha trovato il sostegno dell’analisi tecnica dell’ex arbitro Luca Marelli.

Espulsione Allegri, Marelli difende Mariani: “Decisione corretta”

Intervenuto come di consueto ai microfoni di DAZN, Luca Marelli ha ricostruito l’accaduto spiegando la dinamica che ha portato al tanto discusso cartellino rosso per il tecnico del Milan:

Fabregas ha toccato Saelemaekers, gli ha dato una spintarella e poi si è scusato. Niente di che rivedendo le immagini. Dopo di che si è acceso un parapiglia perché Saelemaekers è tornato nei pressi di Fabregas, e Allegri è stato trovato a litigare e a rivolgere qualche parola di troppo alla panchina del Como. Evidentemente ha visto qualcosa Mariani, e visto che si trovava fuori dall’area tecnica non poteva far altro che espellerlo.

Poi la chiosa sull’inevitabilità del provvedimento: