Milan-Como, Rabiot out: Allegri ha già scelto il sostituto

Mercoledì ci sarà il recupero tra Milan e Como, ma a non esserci sarà Adrien Rabiot. Il centrocampista francese è stato espulso contro il Pisa (avrebbe saltato la sfida anche col solo giallo in quanto diffidato), e dunque non ci sarà mercoledì sera. Per ovviare a questa assenza, Massimiliano Allegri sta già pensando al sostituto. Filtra l’idea dell’arretramento di Loftus-Cheek e l’inserimento di Ricci.

Allegri ha deciso: per Milan-Como Loftus-Cheek e Ricci accanto a Modric

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Massimiliano Allegri ha deciso sul centrocampo per Milan-Como. L’assenza di Adrien Rabiot pesa non poco, e per ovviare alla mancanza di un centrocampista fisico, al suo posto dovrebbe esserci Ruben Loftus-Cheek.

Oltre l’arretramento dell’inglese, il tecnico dovrebbe inserire come altra mezzala Samuele Ricci. I due dovrebbero dunque supportare Luka Modric nel match contro il Como di mercoledì sera a San Siro.