Milan, con la Champions assalto al centravanti: i rossoneri hanno un sogno

Seppur resti ancora qualche remota possibilità di sognare lo Scudetto, soprattutto con un derby ancora da giocare, la priorità del Milan resta la qualificazione alla prossima Champions League. I rossoneri non possono fallire per il secondo anno consecutivo l’accesso all’Europa che conta. Nelle prossime settimane bisognerà chiudere i conti, potendo così iniziare anche a programmare la prossima stagione. Un posto in Champions garantirebbe un importante tesoretto, che i rossoneri potrebbero reinvestire in primis per un bomber di razza.

Nuovo attaccante, il primo obiettivo è Guirassy: in corsa anche Retegui e Jackson

Anche quest’anno il Milan sta facendo i conti con l’assenza di un centravanti che possa garantire un buon numero di gol. In estate i rossoneri proveranno a risolvere il problema e secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, ci sarebbe già un profilo in pole position. Si tratta di Serthou Guirassy, attaccante del Borussia Dortmund che dalla stagione 2019-20 va sempre in doppia cifra.

Un profilo d’esperienza, che va per i trent’anni, di cui il Milan avrebbe estremo bisogno. Il guineano, capocannoniere dell’ultima Champions, vuole un’altra grande esperienza in Europa per provare a vincere finalmente qualche trofeo. E dopo le avventure in Ligue 1 e Bundesliga, il Milan potrebbe essere la meta perfetta.

Al momento il Borussia chiede addirittura 70 milioni di euro, una cifra ovviamente spropositata – soprattutto per un trentenne – che il Milan spera di abbassare. Oltre all’ex Stoccarda, però, sulla lista dei rossoneri ci sono anche Mateo Retegui e Nicolas Jackson, che tornerà al Chelsea dopo la fine del prestito al Bayern Monaco, che ha già deciso di non esercitare il riscatto.