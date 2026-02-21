Milan, confermato tutto: recupero importantissimo per Allegri

Il Milan scenderà in campo contro il Parma per una partita davvero importante per mantenere il passo dell’Inter a due settimane dal derby. I rossoneri potranno contare nuovamente su Strahinja Pavlovic per la gara: il giocatore, come conferma Tuttomercatoweb, è in ritiro con la squadra e sarà regolarmente a disposizione.

Pavlovic in ritiro con il Milan: in campo contro il Parma?

Il rientro di Pavlovic era stato già annunciato oggi da Massimiliano Allegri in conferenza stampa, ma ora è arrivato anche l’effettiva conferma. Tuttomercatoweb, infatti, riporta la regola presenza di Pavlovic in ritiro con il Milan, il che lo rende regolarmente a disposizione.

Le probabili formazioni non lo vedono al momento favorito per giocare dall’inizio, con il trio composto da Tomori, Gabbia e Bartesaghi in vantaggio. Ma non possiamo escludere sorprese: dopo lo spavento dei giorni scorsi per il duro contatto con Van Der Brempt del Como, le condizioni del difensore serbo non destano infatti più particolare preoccupazione.