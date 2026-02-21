Milan, confermato tutto: recupero importantissimo per Allegri

di
Massimiliano Allegri sorride durante una partita del Milan

Il Milan scenderà in campo contro il Parma per una partita davvero importante per mantenere il passo dell’Inter a due settimane dal derby. I rossoneri potranno contare nuovamente su Strahinja Pavlovic per la gara: il giocatore, come conferma Tuttomercatoweb, è in ritiro con la squadra e sarà regolarmente a disposizione.

Pavlovic in ritiro con il Milan: in campo contro il Parma?

Il rientro di Pavlovic era stato già annunciato oggi da Massimiliano Allegri in conferenza stampa, ma ora è arrivato anche l’effettiva conferma. Tuttomercatoweb, infatti, riporta la regola presenza di Pavlovic in ritiro con il Milan, il che lo rende regolarmente a disposizione.

Le probabili formazioni non lo vedono al momento favorito per giocare dall’inizio, con il trio composto da Tomori, Gabbia e Bartesaghi in vantaggio. Ma non possiamo escludere sorprese: dopo lo spavento dei giorni scorsi per il duro contatto con Van Der Brempt del Como, le condizioni del difensore serbo non destano infatti più particolare preoccupazione.

Felice Leopoldo Luongo

Gestione cookie