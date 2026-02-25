Milan, così la società ridisegna l’attacco per Allegri: il piano per sbloccare l’affare

di
Allegri osserva contro la Roma

Quattro attaccanti, cinque se vogliamo metterci anche Santiago Gimenez. Eppure il tema centravanti resta un mistero per la rosa di Massimiliano Allegri, con poche certezze e tanti dubbi. Leao e Pulisic segnano, o almeno segnavano, vista la continuità persa a causa dei tanti problemi fisici; Nkunku continua il suo piano di adeguamento alla Serie A; Fullkrug resta un punto interrogativo enorme. Per questo a giugno si farà qualcosa, con il nome di Moise Kean in cima alla lista dei desideri.

Kean il primo nome: ecco il piano della dirigenza

I nomi sono tanti, ma alla fine ne serve soltanto uno. Il più gradito resta, come riportato da Tuttosport, Moise Kean che piace ad Allegri e potrebbe rappresentare l’idea giusta per questo Milan. Un mix di esplosività, tra l’attacco alla profondità e la capacità di far salire la squadra.

I soldi, però, sono comunque tanti visto che l’attaccante italiano è legato alla Fiorentina fino al 2029 e una clausola da 62 milioni, attiva dal primo al 15 luglio. Ed è qui che potrebbe giocare un ruolo chiave Francesco Camarda.

Moise Kean in campo
Moise Kean in azione durante la sfida di campionato Fiorentina-Pisa

Camarda e l’altro: il punto della situazione

Appunto il classe 2008 alla fine potrebbe risolvere tutti i problemi in casa Milan. Infatti, l’ultima folle idea rossonera, sarebbe quella di inserire Camarda come una delle contropartite per arrivare a Kean, abbassando di tanto la valutazione del centravanti della Nazionale. Resta un’opzione, così come il sempre e noto nome di Dusan Vlahovic, mai uscito dai pensieri del suo mentore Allegri.

 

Antonio Bruzzano

