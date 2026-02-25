Milan, così la società ridisegna l’attacco per Allegri: il piano per sbloccare l’affare

Quattro attaccanti, cinque se vogliamo metterci anche Santiago Gimenez. Eppure il tema centravanti resta un mistero per la rosa di Massimiliano Allegri, con poche certezze e tanti dubbi. Leao e Pulisic segnano, o almeno segnavano, vista la continuità persa a causa dei tanti problemi fisici; Nkunku continua il suo piano di adeguamento alla Serie A; Fullkrug resta un punto interrogativo enorme. Per questo a giugno si farà qualcosa, con il nome di Moise Kean in cima alla lista dei desideri.

Kean il primo nome: ecco il piano della dirigenza

I nomi sono tanti, ma alla fine ne serve soltanto uno. Il più gradito resta, come riportato da Tuttosport, Moise Kean che piace ad Allegri e potrebbe rappresentare l’idea giusta per questo Milan. Un mix di esplosività, tra l’attacco alla profondità e la capacità di far salire la squadra.

I soldi, però, sono comunque tanti visto che l’attaccante italiano è legato alla Fiorentina fino al 2029 e una clausola da 62 milioni, attiva dal primo al 15 luglio. Ed è qui che potrebbe giocare un ruolo chiave Francesco Camarda.

Camarda e l’altro: il punto della situazione

Appunto il classe 2008 alla fine potrebbe risolvere tutti i problemi in casa Milan. Infatti, l’ultima folle idea rossonera, sarebbe quella di inserire Camarda come una delle contropartite per arrivare a Kean, abbassando di tanto la valutazione del centravanti della Nazionale. Resta un’opzione, così come il sempre e noto nome di Dusan Vlahovic, mai uscito dai pensieri del suo mentore Allegri.