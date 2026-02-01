Milan, Gabbia suona la carica: “Crediamo allo scudetto” poi sul rinnovo di Maignan

Il Milan crede nello scudetto. Arrivati ormai alla seconda parte di stagione, i rossoneri si trovano lì in cima, in scia all’Inter, e non vogliono fermarsi. I punti di distacco dai nerazzurri sono cinque, con quest’ultimi favoriti alla vittoria finale, ma mancano ancora 16 partite al termine del campionato e tutto può succedere. A crederci è anche Matteo Gabbia, che ha parlato a Sport Mediaset.

Milan, Gabbia ci crede: “Crediamo di essere una squadra valida”

Crediamo allo scudetto.

“Crediamo di poter vincere tutte le prossime partite che andremo ad affrontare, pur sapendo che ci sono avversari forti. Credere in qualcosa di bello è importante, crediamo di essere una squadra valida”.

Rinnovo di Maignan.

“Mike è il nostro capitano e il nostro leader, un esempio per chi viene a indossare questa maglia. Orgogliosi di averlo con noi e ce lo godiamo. Fa cose incredibili”.

Filosofia di Allegri.

“Risultatisti o giochisti? Vivo bene se vinciamo, quindi sono risultatista“.

Sfida al Bologna.