Milan, i rossoneri non mollano il calciatore: può arrivare a zero!

Il calciomercato del Milan continua a intrecciarsi con il futuro di uno dei centravanti più importanti della Serie A. Dusan Vlahovic resta infatti un nome da monitorare con grande attenzione: tra il rinnovo ancora in stand-by con la Juventus, gli interessamenti dei top club europei e l’interesse concreto dei rossoneri.

A fare chiarezza sulla situazione è stato Fabrizio Romano, intervenuto sul proprio canale YouTube.

Milan, Romano su Vlahovic: “Non ha firmato con nessuno, il Milan resta vigile”

Negli ultimi mesi si sono susseguite varie indiscrezioni su presunti accordi già chiusi, ma l’esperto di mercato ha smentito tutto:

“In passato si è parlato di tante cose. Di firma con il Barcellona, poi con il Milan. Io vi posso assicurare che ancora non ha firmato con nessuno. Ve lo garantisco. Ad oggi Vlahovic non ha accordi con nessuno”

Anche il capitolo rinnovo con la Juventus resta aperto:

“Ottolini non ha ancora chiuso al possibile rinnovo come detto nel prepartita contro la Lazio. Ad oggi il discorso però è in stand-by”.

La situazione è quindi in evoluzione. I contatti con altri club non sono mancati, ma senza sviluppi concreti nelle ultime settimane. E sul Milan Romano è stato chiaro:

“Va comunque mantenuto anche in orbita Milan. Un’ opportunità evidente e che va tenuto accostato al Milan. Firme imminenti ancora no, è un gioco a incastri”.

Pelegatti e Guidi: “Vlahovic si è preso del tempo”

Del possibile approdo di Vlahovic al Milan si è parlato anche sul Canale YouTube di Carlo Pelegatti, che ha ospitato Marco Guidi, noto giornalista della Gazzetta Dello Sport.

Guidi ha spiegato come il centravanti non abbia ancora preso una decisione definitiva sul proprio futuro:

“Secondo me lui non ha deciso, si è preso anche del tempo. È chiaro che difficilmente può puntare allo stipendio che ha lui alla Juve, 12 milioni netti difficilmente li prenderà. Però è chiaro che non ha una fretta smodata e non accetta la prima offerta che arriva, valuta più cose”.

L’aspetto economico rappresenta uno snodo fondamentale, ma non è solo una questione di stipendio. Guidi ha sottolineato anche altri fattori decisivi:

“Vlahovic valuta se la squadra sarà in Champions, la progettualità e il paese. Secondo me vuole rimanere nei top 5 campionati europei”.

Al momento non ci sono firme imminenti, il futuro di Dusan Vlahovic resta sospeso tra Juve, Milan e top club europei, in quello che è stato definito da Romano un vero gioco ad incastri.