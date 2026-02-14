Milan, il clamoroso errore fa infuriare i tifosi: falsata la lotta Scudetto

Grave errore arbitrale durante il derby d’Italia fra Inter e Juventus: il direttore di gara La Penna ha estratto il secondo giallo per Kalulu in seguito a un contatto decisamente lieve fra il francese e Bastoni, portando così i bianconeri a giocare in 10 dal 42esimo del primo tempo. I tifosi del Milan sui social sono furiosi per la decisione che rischia di compromettere la lotta Scudetto per i rossoneri.

Episodio Kalulu-Bastoni: tifosi infuriati

Il big match di San Siro tra Inter e Juventus termina 3-2 per i nerazzurri grazie al gol decisivo di Zielinski nel recupero. Vittoria che porta la squadra di Chivu a +8 sul Milan, condizionata però da un episodio che sta facendo molto discutere sui social.

Al 42esimo del primo tempo infatti, Kalulu “stende” Bastoni con un contatto minimo, accentuato dalla caduta forse esagerata del difensore nerazzurro. Nonostante ciò, l’arbitro La Penna non ha dubbi ed estrae il secondo giallo per l’ex Milan, lasciando così la Juve in 10 per il resto della gara. Un episodio che non sta assolutamente passando inosservato, generando forti polemiche sui social anche tra i tifosi rossoneri, decisamente arrabbiati per una decisione arbitrale che potrebbe influenzare non poco la lotta Scudetto fra le due squadre di Milano.