Milan, il dato di Rabiot è clamoroso: solo Nico Paz meglio di lui

Adrien Rabiot è sempre più decisivo. Nella serata di ieri, il centrocampista francese ha fornito una delle sue tante prestazioni di altissimo livello di questa stagione, riuscendo a incidere con un assist e un gol nelle tre reti complessive del Milan. Un rendimento da capogiro che porta il francese a essere uno dei due migliori centrocampisti per gol e assist in Serie A.

Rabiot sempre più decisivo: dietro solo a Nico Paz per gol e assist

OptaPaolo riporta un dato che mostra, se non bastassero le prestazioni in campo, l’importanza di Adrien Rabiot per il Milan di Massimiliano Allegri. Il centrocampista è infatti a 4 gol e 4 assist in questa Serie A, ed è solo dietro Nico Paz nella speciale classifica di centrocampisti per gol e assist.

Una statistica che evidenzia l’impatto del francese, che sin da subito è tornato dominante in Serie A e ha portato al Milan prestazioni e punti pesanti con i suoi gol, come quelli contro il Como e ieri contro il Bologna.