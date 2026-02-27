Milan, il dato è impietoso: i rossoneri sono il peggior club d’Europa

Un recente studio del CIES ha messo in luce un dato preoccupante per il Milan: i rossoneri risultano essere la squadra che applica il minore livello di pressing tra i club dei cinque principali campionati europei.

Il Milan e il pressing: cosa dicono i numeri

L’analisi del CIES tiene conto di diversi parametri, come la posizione in campo in cui viene effettuata la pressione, la rapidità nel recupero palla e la frequenza delle azioni difensive. In base a questi indicatori, il Milan si colloca all’ultimo posto tra le 96 squadre esaminate, risultando tra i club meno aggressivi in Europa sul piano difensivo.

I calciatori del Milan durante una seduta di allenamento sotto la guida di Massimiliano Allegri

Questo dato non intacca la competitività della squadra di Massimiliano Allegri in campionato, ma evidenzia un elemento su cui i rossoneri sono in ritardo rispetto ai top club continentali. Tradizionalmente, il Milan predilige un gioco più organizzato e controllato, basato sul possesso palla e sulla gestione della difesa, piuttosto che su un pressing alto costante.

Questa statistica sottolinea una criticità in vista delle competizioni europee per la prossima stagione. Allegri e la squadra dovranno lavorare per aumentare l’intensità e colmare il divario con i grandi club europei, se vogliono confermarsi competitivi anche su palcoscenici internazionali.

