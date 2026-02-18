Milan, il dato preoccupa: i rossoneri secondi anche in questa classifica!

Il Milan spicca al secondo posto in una speciale classifica delle squadre di Serie A. I rossoneri sono la seconda squadra che ha preso più cartellini rossi dalla stagione 2021/2022 fino a oggi. Quello di Adrien Rabiot rimediato nella gara in trasferta contro il Pisa è solo l’ultima delle espulsioni per il Milan.

Il dato ufficiale

In vetta a questa particolare classifica c’è la Lazio con 26 cartellini rossi, a stretto giro però c’è proprio il Milan con 21 espulsioni rimediate nelle ultime 5 stagioni.

In questa stagione per ora ammontano a 2 le espulsioni per il Milan, una per doppio giallo, proprio quella di Rabiot, e il rosso diretto dato a Estupinan nel match di settembre contro il Napoli.

Un dato che dunque evidenzia il ‘vizio’ dei rossoneri al cartellino più gravoso, che ha portato i rossoneri nelle ultime stagioni a dover giocare diverse partite in inferiorità umerica.