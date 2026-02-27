Milan, il futuro è già programmato: pronto il rinnovo per addirittura 5 rossoneri

Il Milan si appresta a vivere un finale di stagione, che si spera possa riservare qualche clamorosa sorpresa. I dieci punti di distanza dall’Inter lasciano pochissime speranze per il sogno Scudetto, ma con un derby ancora da giocare nulla è perduto. Chiaro, però, che l’obiettivo primario del Diavolo sia quello di mettere in ghiaccio la qualificazione alla prossima Champions League, che non può assolutamente sfumare per il secondo anno consecutivo. Dopodiché sarà il momento di pensare al futuro, con addirittura cinque rinnovi in programma.

Milan, cinque rinnovi in agenda: tutti i rossoneri sulla lista

Il recente rinnovo di Mike Maignan ha fatto solo da apripista ad una lunga serie di rinnovi di contratto, che il Milan spera di ufficializzare nei prossimi mesi. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, i rossoneri vogliono blindare i loro punti fermi: il piano del Diavolo è di arrivare ad un’intesa con Fikayo Tomori, Davide Bartesaghi, Ruben Loftus-Cheek, Rafael Leao e Christian Pulisic.

Prima, però, servirà assicurarsi un posto nella prossima Champions League, per garantirsi un tesoretto che potrà essere riutilizzato anche per alzare il tetto ingaggi. Il diktat in casa Milan è dunque solo uno: chiudere i conti per la prossima Champions League, così da poter programmare con assoluta tranquillità la prossima stagione.