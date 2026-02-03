Milan, infortunio per Bartesaghi contro il Bologna: le prime informazioni sulle condizioni

Una vittoria convincente contro i rossoblù, ma che non fa sorridere a pieno Massimiliano Allegri, costretto a vedere Davide Bartesaghi uscire anzitempo a causa di un problema fisico. Una dinamica di gioco che non promette nulla di buono, con l’esterno sinistro che si è subito fermato, tenendosi la coscia.

Il Milan vince, ma perde Bartesaghi: ecco cosa è successo

Una partita praticamente perfetta quella andata in scena al Dall’Ara, dove il Milan esce vittorioso con un sonoro 3-0 grazie alle reti di Loftus-Cheek, Nkunku su rigore e Rabiot, portandosi così nuovamente a -5 dall’Inter capolsita. Ma la serata è stata rovinata intorno al minuto 83′, quando Bartesaghi si è fermato dopo uno scatto.

L’esterno rossonero, ha sentito tirare dietro la coscia sinistra, accasciandosi al suolo e richiedendo subito il cambio, con Estupinan entrato al suo posto. Dunque brutte notizie per Allegri, che ora dovrà attendere gli esami strumentali, per scoprire l’entità dell’infortunio del classe 2005.