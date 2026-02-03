Milan, infortunio per Bartesaghi contro il Bologna: le prime informazioni sulle condizioni

di
Bartesaghi esce contro il Bologna

Una vittoria convincente contro i rossoblù, ma che non fa sorridere a pieno Massimiliano Allegri, costretto a vedere Davide Bartesaghi uscire anzitempo a causa di un problema fisico. Una dinamica di gioco che non promette nulla di buono, con l’esterno sinistro che si è subito fermato, tenendosi la coscia.

Il Milan vince, ma perde Bartesaghi: ecco cosa è successo

Una partita praticamente perfetta quella andata in scena al Dall’Ara, dove il Milan esce vittorioso con un sonoro 3-0 grazie alle reti di Loftus-Cheek, Nkunku su rigore e Rabiot, portandosi così nuovamente a -5 dall’Inter capolsita. Ma la serata è stata rovinata intorno al minuto 83′, quando Bartesaghi si è fermato dopo uno scatto.

L’esterno rossonero, ha sentito tirare dietro la coscia sinistra, accasciandosi al suolo e richiedendo subito il cambio, con Estupinan entrato al suo posto. Dunque brutte notizie per Allegri, che ora dovrà attendere gli esami strumentali, per scoprire l’entità dell’infortunio del classe 2005.

Laura Bisogno

