Milan, le ultime in vista del Pisa: chi rientra? La situazione per Allegri

Anche in casa il tema infortuni rappresenta un argomento cruciale sul quale Max Allegri sta facendo le giuste riflessioni. L’allenatore spera di recuperare qualche elemento in vista del prossimo importante match contro il Pisa, sfida che metterà in palio tre punti importanti per entrambe le squadre. L’allenatore dei rossoneri non vuole lasciare punti per strada, tenendo lo sguardo sempre concentrato sulla vetta della classifica e sull’Inter di Cristian Chivu.

Milan, le ultime da Milanello: chi recupero

Stando a quanto riportato da Sky Sport, ci sono buone e cattive notizie per Allegri: Rafa Leao ha lavorato con il gruppo e dunque può definirsi recuperato per la sfida contro i toscani.

Situazione diverse per Pulisic e Saelemaekers: il primo non ha ancora recuperato, Allegri non forzerà la mano e proverà a lavorare su quelle che sono le alternative a disposizione all’interno della rosa rossonera.

Lo stesso discorso vale per Saelemaekers: anche per lui nelle prossime ore ci saranno accertamenti per capire a che punto è l’infortunio all’adduttore. Anche in quest’ultimo caso, al netto di quelle che sarà la condizione effettiva del ragazzo, non verrà forzata la mano nel momento in cui ci saranno effettivi miglioramenti e magari la possibilità di mettersi a disposizione dell’allenatore.