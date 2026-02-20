Milan, l’ex bomber si racconta: “Sono rimasto solo. Dopo la malattia di mio figlio sono andato dallo psicologo”

Nel calcio è risaputo che per mantenere certi livelli e certe categorie, bisogna prima avere un’ottima condizione mentale e fisica fuori dal campo, e solo poi dimostrare le proprie capacità all’interno del rettangolo verde. Ci sono tanti, infiniti esempi che certifichino quanto sia importante la salute mentale prima ancora di essere forte con il pallone tra i piedi. Uno di questi esempi è sicuramente Andrea Petagna: la sua difficile storia lascia veramente senza parole.

Milan, Petagna si apre: “Ho vissuto un anno mezzo durissimo”

Andrea Petagna ha iniziato la sua lunga carriera da calciatore proprio nelle giovanili del Milan. Esperienza che lo ha portato ad essere protagonista in Serie A per diversi anni, vestendo maglie prestigiose come quella del Napoli. La sua avventura, però, ha vissuto di momenti alti ma anche di situazioni spiacevoli che lo hanno frenato.

Questo il suo racconto a La Gazzetta dello Sport: