Milan, Maignan non basta: in arrivo i rinnovi di altri due titolarissimi

Mentre le avversarie sono impegnate in campo, il Milan di Max Allegri è a riposo a causa dell’inagibilità di San Siro per le Olimpiadi invernali. Il Diavolo si sta così concentrando su alcune questione extra-campo, come i rinnovi di contratto. Negli scorsi giorni è arrivata la firma di Mike Maignan e adesso si sta lavorando per altri due rossoneri tutt’altro che secondari negli schemi di Max Allegri. L’obiettivo del club rossonero è, infatti, trovare quanto prima un accordo con Davide Bartesaghi e Fikayo Tomori.

Milan, si lavora per i rinnovi di Bartesaghi e Tomori: la situazione

Il primo nome sull’agenda in casa Milan è Bartesaghi. Il talento classe 2005 ha rinnovato fino al 2030 solo qualche mese fa, ma come riportato dal Corriere dello Sport, l’intenzione è di prolungare fino al 2031 con un ingaggio da 2 milioni di euro a stagione. L’altro rossonero vicina alla firma è poi Tomori: il suo contratto scade nel 2027 e si troverà l’accordo per un rinnovo fino al 2030 con un ingaggio immutato a 3.5 milioni a stagione.

Nelle prossime settimane si proverà poi a sondare il terreno con Ruben Loftus-Cheek, a tutti gli effetti un pupillo di Max Allegri, che spera di poter contare su di lui ancora per molto.